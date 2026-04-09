Переселенцы-защитники и люди с инвалидностью в результате войны могут получить жилищные сертификаты уже с 20 апреля
Речь идет о сертификатах на сумму до 2 млн. грн, которые можно будет использовать для приобретения собственного жилья
Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Сергей Вельможный после встречи с вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий Алексеем Кулебой.
Финансирование программы частично обеспечивают средства, ранее оставшиеся неиспользованными в бюджетах администраций временно оккупированных территорий. Речь идет о 2 млрд. грн.
О старте бронирования средств сообщат дополнительно.
Для использования нового функционала необходимо обновить приложение "Дия" до последней версии.
Как сообщалось, в Украине дорожает аренда квартир. По словам экспертов, в крупных городах возможно умеренное повышение ставок или их удержание на текущем уровне.