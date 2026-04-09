Розмінування в Україні: фермерам повернули понад 15 тисяч гектарів

Фото з відкритих джерел

Україна залишається найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами країною у світі. Причина - бойові діїї та російська агресія

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, понад 15,1 тисячі гектарів – землі сільськогосподарського призначення, уже розміновані в межах державної програми "Гуманітарне розмінування".

При цьому понад 130 тисяч квадратних кілометрів в Україні залишаються потенційно небезпечними. Найбільше – у Харківській, Херсонській, Миколаївській та Донецькій областях.

"Цього року плануємо повернути до використання ще майже 10 тисяч гектарів, насамперед агроземель. Перелік уперше сформовано із застосуванням системи пріоритезації GRIT", - повідомила прем'єр-міністерка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з початку повномасштабної війни фахівці розмінували понад 220 тисяч гектарів земель, зокрема сільськогосподарських угідь, прифронтових зон та місцевостей, де тривали активні бойові дії. Роботи виконують щоденно, адже мінна небезпека залишається однією з головних перешкод для повернення людей до звичного життя у звільнених районах.