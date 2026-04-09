09 квітня 2026, 23:55

Розмінування в Україні: фермерам повернули понад 15 тисяч гектарів

09 квітня 2026, 23:55
Фото з відкритих джерел
Україна залишається найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами країною у світі. Причина - бойові діїї та російська агресія

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, понад 15,1 тисячі гектарів – землі сільськогосподарського призначення, уже розміновані в межах державної програми "Гуманітарне розмінування".

При цьому понад 130 тисяч квадратних кілометрів в Україні залишаються потенційно небезпечними. Найбільше – у Харківській, Херсонській, Миколаївській та Донецькій областях.

"Цього року плануємо повернути до використання ще майже 10 тисяч гектарів, насамперед агроземель. Перелік уперше сформовано із застосуванням системи пріоритезації GRIT", - повідомила прем'єр-міністерка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з початку повномасштабної війни фахівці розмінували понад 220 тисяч гектарів земель, зокрема сільськогосподарських угідь, прифронтових зон та місцевостей, де тривали активні бойові дії. Роботи виконують щоденно, адже мінна небезпека залишається однією з головних перешкод для повернення людей до звичного життя у звільнених районах.

Переселенці-захисники та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати житлові сертифікати вже з 20 квітня
09 квітня 2026, 19:33
Подорожчання пального: в Антимонопольному комітеті розповіли про перевірки
09 квітня 2026, 12:00
В Україні дорожчає оренда квартир: де буде найбільша ціна у квітні
08 квітня 2026, 23:55
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Співак Віталій Козловський зізнався, чи збирається вінчатися з дружиною
10 квітня 2026, 00:35
Полював на перехожих із балкона: у Дніпрі чоловік влаштував стрілянину
09 квітня 2026, 23:00
Наша "антиросія" дедалі більше стає схожою на росію
09 квітня 2026, 22:58
На Дніпропетровщині підліток вкрав чужих посилок на півмільйона
09 квітня 2026, 22:45
Прикордонники показали, як виглядає місто Часів Яр на Донеччині
09 квітня 2026, 22:40
РФ оголосила великоднє перемир’я
09 квітня 2026, 22:19
Сили оборони уразили російський ЗРК вартістю близько 25 мільйонів доларів
09 квітня 2026, 21:49
Собака плакала серед руїн свого дому: рятувальники показали сумні фото тварини після обстрілу на Житомирщині
09 квітня 2026, 21:45
Відключення світла по всій країні: в Укренерго попередили про 10 квітня
09 квітня 2026, 21:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
