В Украине дорожает аренда квартир: где будет самая большая цена в апреле

В апреле в Украине подорожает аренда квартир. Однако ситуация в разных областях будет отличаться

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Эксперт в сфере недвижимости Ирина Луханина пояснила, что в апреле повышение арендных ставок в апреле будет происходить неравномерно по стране и будет умеренным в городах с большим спросом.

"В долгосрочной аренде апрель будет активнее зимних месяцев. В крупных городах возможно умеренное повышение ставок или их удержание на текущем уровне. Краткосрочная аренда в апреле оживляется вместе с мобильностью людей, но остается очень чувствительной к фону безопасности. равномерного роста здесь нет", – говорит эксперт.

Где самая дорогая аренда

Высокие цены на аренду квартир зафиксировали в центральных и северных областях Украины. По данным исследования DIM.RIA, лидерами стали Черкассы и Сумы. Там спрос на аренду вырос на 34% и 36% соответственно. Похожую ситуацию фиксируют в Черниговской, Полтавской и Херсонской областях.

В то же время в Запорожской и Житомирской областях предложение жилья в аренду сократилось. Пока там на одну квартиру в среднем 18 претендентов. В столице этот показатель втрое меньше.

По ценам лидеров Киев и Закарпатская область. Однокомнатная квартира там в среднем обойдется в 22 тысячи гривен в месяц. При этом в Закарпатской области цена выросла на 7% по сравнению с февралем, в то время как в Киеве наоборот – снизилась на 4%.

Наибольшее удорожание аренды однокомнатной квартиры произошло в Черниговской и Кировоградской областях: на 40% и 29% соответственно. Показатели в 7 и 11 тысяч гривен в месяц в среднем. Самые низкие цены на аренду в Харькове: примерно 5,5 тысяч гривен в месяц.

Напомним, в Украине с 2026 года электроэнергия будет дорожать ежегодно на 20%. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн за кВт-ч, а по ночному тарифу – 2,16 грн.