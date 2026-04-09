Удорожание горючего: в Антимонопольном комитете рассказали о проверках

Фото: из открытых источников

Глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко в Верховной Раде рассказал о расследовании роста цен на нефтепродукты. Стали известны первые результаты проверки

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По словам Павла Кириленко, комитет не нашел доказательств сговора на украинском рынке топлива. По его словам, подорожание бензина является объективным, обусловленным рыночными факторами.

"Антимонопольным комитетом Украины на основании полученных проанализированных данных не зафиксировано по состоянию на сегодняшний день доказательств относительно сговора участников рынка по повышению цен", - подчеркнул глава АМКУ.

Он объяснил, что подорожание бензина на АЗС объясняется:

ростом себестоимости горючего;

колебанием курса национальной валюты;

увеличением логистических расходов и таможенных платежей.

Напомним, ранее народный депутат Нина Южанина в эфире Новости.LIVE отметила, что горючее на заправках может подорожать до 150 грн за литр. Это если антимонопольный комитет не будет выполнять свою работу

Как известно, на украинском розничном рынке фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.