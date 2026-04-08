В Украине 9 апреля будут действовать графики отключения света для всех потребителей
В четверг, 9 апреля, во всех регионах Украины будут вынуждены применяться меры ограничения потребления
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
Следовательно, 9 апреля будут действовать следующие ограничения:
• 07:00 – 23:00 – графики ограничения мощности (для промышленных потребителей);
• 07:00 – 22:00 – графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей).
Причина применения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.
Ранее в Укрэнерго предупредили о дополнительных отключениях света 8 апреля. Отмечается, что объем прогнозируемых на сегодняшний день мер ограничения будет увеличен.