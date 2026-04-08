08 апреля 2026, 19:52

В Украине 9 апреля будут действовать графики отключения света для всех потребителей

иллюстративное фото: из открытых источников
В четверг, 9 апреля, во всех регионах Украины будут вынуждены применяться меры ограничения потребления

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Следовательно, 9 апреля будут действовать следующие ограничения:

• 07:00 – 23:00 – графики ограничения мощности (для промышленных потребителей);

• 07:00 – 22:00 – графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей).

Причина применения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

Ранее в Укрэнерго предупредили о дополнительных отключениях света 8 апреля. Отмечается, что объем прогнозируемых на сегодняшний день мер ограничения будет увеличен.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
