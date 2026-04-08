В Украине изменили вид номерных знаков для некоторых авто

фото: Министерство иностранных дел Украины

Начата выдача дипломатических номерных знаков нового образца. Теперь они будут оливкового цвета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Отмечается, что это необходимо для повышения узнаваемости дипломатического транспорта.

Структура номеров остается традиционной. В частности, первые три цифры будут отмечать код дипломатического учреждения, а следующие – индивидуальный номер авто.

Напомним, в прошлом году в автомобиле с дипломатическими номерами обнаружили контрабандные сигареты на миллион гривен. Инцидент произошел в октябре 2025 года в Буковине.