В Украине изменили вид номерных знаков для некоторых авто
Начата выдача дипломатических номерных знаков нового образца. Теперь они будут оливкового цвета
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Отмечается, что это необходимо для повышения узнаваемости дипломатического транспорта.
Структура номеров остается традиционной. В частности, первые три цифры будут отмечать код дипломатического учреждения, а следующие – индивидуальный номер авто.
Напомним, в прошлом году в автомобиле с дипломатическими номерами обнаружили контрабандные сигареты на миллион гривен. Инцидент произошел в октябре 2025 года в Буковине.
Убийство украинца на Бали: детектив рассказал о роли спецслужбВсе новости »
08 апреля 2026, 07:18Деньги или девушка: что стоит за похищением и убийством Комарова на Бали
07 апреля 2026, 17:12Похищение на Бали: Петровский самостоятельно отбился от похитителей
07 апреля 2026, 16:16
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Правительство и АЗС сейчас работают точно не для рядовых украинцев
08 апреля 2026, 21:50В марте украинские дроны-перехватчики уничтожили рекордное количество российских БПЛА
08 апреля 2026, 21:26На Волыни судят депутата за хищение почти на четверть миллиона
08 апреля 2026, 21:15Топ-чиновник времен Януковича купил киевский недострой Sky Towers за 560 миллионов
08 апреля 2026, 20:59У каждого третьего украинца нет собственного жилья
08 апреля 2026, 20:44В Дружковке Донецкой области активно устанавливают антидроновые сетки
08 апреля 2026, 20:25В Тернопольской области мошенник собирал средства на лечение детей и военных
08 апреля 2026, 20:15В Украине 9 апреля будут действовать графики отключения света для всех потребителей
08 апреля 2026, 19:52На оккупированном Запорожье россияне гонят школьников и студентов на "цифровой диктант" - что это такое
08 апреля 2026, 19:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все блоги »