Переселенці-захисники та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати житлові сертифікати вже з 20 квітня

Йдеться про сертифікати на суму до 2 млн грн, які можна буде використати для придбання власного житла

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Сергій Вельможний після зустрічі з віцепрем’єр-міністром – міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою.

Фінансування програми частково забезпечують кошти, які раніше залишилися невикористаними в бюджетах адміністрацій тимчасово окупованих територій. Йдеться про 2 млрд грн.

Про старт бронювання коштів повідомлять додатково.

Для користування новим функціоналом потрібно буде оновити застосунок "Дія" до останньої версії.

Як повідомлялось, в Україні дорожчає оренда квартир. За словами експертів, у великих містах можливе помірне підвищення ставок або їх утримання на поточному рівні.