Переселенці-захисники та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати житлові сертифікати вже з 20 квітня
Йдеться про сертифікати на суму до 2 млн грн, які можна буде використати для придбання власного житла
Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Сергій Вельможний після зустрічі з віцепрем’єр-міністром – міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою.
Фінансування програми частково забезпечують кошти, які раніше залишилися невикористаними в бюджетах адміністрацій тимчасово окупованих територій. Йдеться про 2 млрд грн.
Про старт бронювання коштів повідомлять додатково.
Для користування новим функціоналом потрібно буде оновити застосунок "Дія" до останньої версії.
Як повідомлялось, в Україні дорожчає оренда квартир. За словами експертів, у великих містах можливе помірне підвищення ставок або їх утримання на поточному рівні.
