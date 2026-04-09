20:33  09 квітня
Івано-Франківщину замітає снігом
10:26  09 квітня
У Карпатах на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -10°
08:21  09 квітня
У Києві водійка під наркотиками виїхала на зустрічну – травмовано пасажира
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2026, 19:33

Переселенці-захисники та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати житлові сертифікати вже з 20 квітня

09 квітня 2026, 19:33
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Йдеться про сертифікати на суму до 2 млн грн, які можна буде використати для придбання власного житла

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Сергій Вельможний після зустрічі з віцепрем’єр-міністром – міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою.

Фінансування програми частково забезпечують кошти, які раніше залишилися невикористаними в бюджетах адміністрацій тимчасово окупованих територій. Йдеться про 2 млрд грн.

Про старт бронювання коштів повідомлять додатково.

Для користування новим функціоналом потрібно буде оновити застосунок "Дія" до останньої версії.

Як повідомлялось, в Україні дорожчає оренда квартир. За словами експертів, у великих містах можливе помірне підвищення ставок або їх утримання на поточному рівні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна економіка суспільство житло
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Костянтин Матвієнко
Всі блоги »