В Укрэнерго предупредили о дополнительных отключениях света
Отключений света в среду, 8 апреля, будет больше
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Укрэнерго.
Отмечается, что объем прогнозируемых на сегодняшний день мер ограничения будет увеличен.
"В вечерний период максимального энергопотребления – с 19:00 до 22:00 – во всех регионах Украины вынуждены будут применяться графики почасовых отключений", – говорится в сообщении.
В Укрэнерго напоминают, что главная причина применения ограничений – последствия предыдущих российских атак на энергообъекты и обусловленный дефицитом мощности в энергосистеме в условиях высокого уровня энергопотребления.
"Время и продолжительность обесточений по своему адресу – узнайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", – добавили в компании.
Как сообщалось, 8 апреля в Украине снова будут действовать почасовые ограничения мощности. Энергетики предупредили о графиках.