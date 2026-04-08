В Укрэнерго предупредили о дополнительных отключениях света

Отключений света в среду, 8 апреля, будет больше

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Укрэнерго.

Отмечается, что объем прогнозируемых на сегодняшний день мер ограничения будет увеличен.

"В вечерний период максимального энергопотребления – с 19:00 до 22:00 – во всех регионах Украины вынуждены будут применяться графики почасовых отключений", – говорится в сообщении.

В Укрэнерго напоминают, что главная причина применения ограничений – последствия предыдущих российских атак на энергообъекты и обусловленный дефицитом мощности в энергосистеме в условиях высокого уровня энергопотребления.

"Время и продолжительность обесточений по своему адресу – узнайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", – добавили в компании.

Как сообщалось, 8 апреля в Украине снова будут действовать почасовые ограничения мощности. Энергетики предупредили о графиках.