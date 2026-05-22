На Прикарпатье молодые ребята до смерти избили мужчину

В Прикарпатье двое молодых мужчин получили подозрения. Они до смерти избили человека

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 21 мая. Тогда медики сообщили правоохранителям о госпитализации 37-летнего мужчины, которого накануне сильно избили. К сожалению, мужчина потом скончался в больнице.

Выяснилось, что в поселке Битков между мужчиной и 19-летним местным жителем, который был тогда пьян, произошла ссора, которая переросла в драку. 19-летний парень позвонил своему 25-летнему товарищу с просьбой о помощи. 25-летний парень присоединился к избиению. 37-летнего мужчину они жестоко избили, после чего скрылись.

Потерпевший смог добраться до родственников, вызвать медиков, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Правоохранители уже задержали подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

