Россияне атаковали Никополь дронами: повреждена многоэтажка, авто сгорело дотла

Фото: ОВА

Днем 6 апреля россияне атаковали Никополь FPV-дронами. В ОВА сообщили о последствиях

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

Как рассказал Александр Ганжа, в результате российских ударов в Никополе поврежден многоэтажный дом. Также сгорел автомобиль. Известно, что четыре женщины пострадали, а две из них были госпитализированы.

"62-летняя пациентка - тяжелая. 33-летняя - в состоянии средней тяжести. Раненые женщины 39 и 49 лет будут лечиться амбулаторно", - говорит председатель ОВА.

Напомним, ранее в Краматорске из-за российских авиаударов погибли четыре человека, среди них - 16-летний парень.