22 мая 2026, 21:50

ДТП в Одесской области: автомобиль влетел у детей на тротуаре, трое пострадавших

Фото: полиция Одесской области
В Одесской области в городе Измаил полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого телесные повреждения получили трое детей

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews .

Автопроисшествие произошло в Измаиле на пересечении улиц Коммерческой и Княгини Ольги.

Предварительно правоохранители установили, что 47-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по второстепенной дороге, не предпочел в движении автомобиль Hyundai под управлением 41-летней женщины, которая ехала по главной дороге.

В результате столкновения Hyundai отбросило на тротуар, где в этот момент находились двое 12-летних парней.

В ДТП пострадали двое малолетних пешеходов, а также находившийся в салоне легковушки 11-летний сын водительницы Hyundai. Всех троих детей с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

Сами водители в происшествии не пострадали, их проверяют на состояние опьянения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, решается вопрос о правовой квалификации дела.

Напомним, что в Кривом Роге утром 22 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника SsangYong и автомобиля скорой медицинской помощи.

