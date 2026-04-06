Российский обстрел в Херсоне: погибла пожилая женщина, еще трое ранены

Российские войска около 10 часов 6 апреля в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки погибла женщина пожилого возраста, еще три женщины получили ранения.

""Скорая" доставила в больницу трех женщин в возрасте 79, 44 и 86 лет. Они получили обломочные ранения, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы", – проинформировал Прокудин.

По его словам, одна из раненых женщин находится в тяжелом состоянии.

В прокуратуре сообщили, что на момент атаки погибшая и раненые находились на улице.

Напомним, за прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 43 населенных пункта Херсонской области. В течение суток из-за российских обстрелов ранения получили пять человек.