06 апреля 2026, 13:07

Российский обстрел в Херсоне: погибла пожилая женщина, еще трое ранены

Скриншот с видео
Российские войска около 10 часов 6 апреля в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки погибла женщина пожилого возраста, еще три женщины получили ранения.

""Скорая" доставила в больницу трех женщин в возрасте 79, 44 и 86 лет. Они получили обломочные ранения, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы", – проинформировал Прокудин.

По его словам, одна из раненых женщин находится в тяжелом состоянии.

В прокуратуре сообщили, что на момент атаки погибшая и раненые находились на улице.

Осторожно, видео содержит чувствительные кадры!

Напомним, за прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 43 населенных пункта Херсонской области. В течение суток из-за российских обстрелов ранения получили пять человек.

обстрел Херсонская область атака российская армия погибшая пенсионерка Корабельный район
Ночная атака на Одессу: что известно о погибших и состоянии пострадавших
06 апреля 2026, 08:56
Враг нанес почти тысячу ударов по Запорожской области: ранен мужчина
06 апреля 2026, 07:37
Из-за обстрела Черниговщины 340 тысяч абонентов остались без света
06 апреля 2026, 07:24
Все новости »
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
Буковель, крестины и вечеринки: чиновники газовой отрасли разворовали миллионы - прокуратура
06 апреля 2026, 14:35
На Закарпатье задержаны трое мужчин, которые пытались бежать в Словакию
06 апреля 2026, 14:15
Харьков под атакой "Шахедов": видео прилета и последствия удара
06 апреля 2026, 14:05
Между фронтом и тылом: как война уничтожает страну изнутри
06 апреля 2026, 13:49
Россияне атаковали Никополь дронами: повреждена многоэтажка, авто сгорело дотла
06 апреля 2026, 13:40
Решил "заработать": задержали украинца, который помогал россиянам обстреливать Краматорск
06 апреля 2026, 13:25
В Ровенской области второй день продолжаются поиски 4-летнего мальчика
06 апреля 2026, 12:53
На Харьковщине мужчина открыл стрельбу из-за замечаний соседей
06 апреля 2026, 12:45
Расстрел семьи с 4-летним ребенком на Черниговщине: апелляция подтвердила пожизненный приговор
06 апреля 2026, 12:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
