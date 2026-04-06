Харьков под атакой "Шахедов": видео прилета и последствия удара

Сегодня днем, 6 апреля, враг нанес удар по Киевскому району Харькова с помощью беспилотников

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По предварительной информации, дрон попал возле остановки общественного транспорта: ранен водитель городского маршрута, а микроавтобус, за рулем которого он находился, поврежден. Число пострадавших уточняется.

Еще одно попадание произошло у многоэтажки в том же районе. Дрон попал в последний этаж дома, без пожара, однако во дворе повреждено несколько автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.

Терехов призвал во время воздушной тревоги и обстрелов держаться подальше от окон и оставаться в укрытии.

Напомним, в ночь на 6 апреля враг атаковал Украину 141 ударным БПЛА. Силы ПВО обезвредили 114 беспилотников. Есть попадание на 17 локациях.

В частности, оккупантиы атаковали Одессу. Из-за вражеского удара погибли 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой было всего 2,6 лет, а также 53-летняя женщина. Среди пострадавших – беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка.