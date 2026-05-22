В Одесской области мужчина за деньги россиян "охотился" на автомобили ВСУ

В 2024 году мужчина искал подработку в Telegram. Тогда ему было предложено "легкую работу": поджечь административное здание. Он сам выбрал поджечь сельский клуб Усатовского сельского совета Одесской области.

25 октября 2024 года после полуночи мужчина облил входную дверь и поджег зажигалкой дверь и окно, снимая все на мобильный телефон, в том числе вывеску на здании. Уже через несколько дней он поджег камуфляжный цвет, который использовал военнослужащий, машина была повреждена в результате пожара.

После его задержания правоохранители нашли видео в пророссийских каналах с тем же поджогом клуба сельского совета. Такие диверсии россияне используют для пропаганды, что в Украине вроде бы действует подполье, несогласное и противодействующее органам власти и мобилизации в условиях войны.

На суде мужчина полностью признал вину. Он рассказал, что ему пообещали 1000 долларов. Теперь он якобы сожалеет. Что касается поджога клуба сельского совета, то за это он оплаты так и не получил.

Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

