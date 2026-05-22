22:20  22 мая
В Одесской области мужчина за деньги россиян "охотился" на автомобили ВСУ
21:50  22 мая
ДТП в Одесской области: автомобиль влетел у детей на тротуаре, трое пострадавших
21:15  22 мая
Враг ударил по Днепропетровщине 40 раз: среди раненых есть люди в тяжелом состоянии
UA | RU
UA | RU
22 мая 2026, 22:20

В Одесской области мужчина за деньги россиян "охотился" на автомобили ВСУ

22 мая 2026, 22:20
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Беляевский районный суд Одесской области признал местного жителя виновным в теракте, препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и уничтожению чужого имущества путем поджога. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2024 году мужчина искал подработку в Telegram. Тогда ему было предложено "легкую работу": поджечь административное здание. Он сам выбрал поджечь сельский клуб Усатовского сельского совета Одесской области.

25 октября 2024 года после полуночи мужчина облил входную дверь и поджег зажигалкой дверь и окно, снимая все на мобильный телефон, в том числе вывеску на здании. Уже через несколько дней он поджег камуфляжный цвет, который использовал военнослужащий, машина была повреждена в результате пожара.

После его задержания правоохранители нашли видео в пророссийских каналах с тем же поджогом клуба сельского совета. Такие диверсии россияне используют для пропаганды, что в Украине вроде бы действует подполье, несогласное и противодействующее органам власти и мобилизации в условиях войны.

На суде мужчина полностью признал вину. Он рассказал, что ему пообещали 1000 долларов. Теперь он якобы сожалеет. Что касается поджога клуба сельского совета, то за это он оплаты так и не получил.

Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Черкассах задержали 18-летнего поджигателя банка. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поджигатели агент рф Одесская область
СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые готовили удары по Киеву и Одессе
22 мая 2026, 13:39
15 лет тюрьмы и конфискация: суд ужесточил приговор агенту РФ, которая шпионила в Киевской области
19 мая 2026, 20:38
Трех агентов РФ приговорили к 15 годам за поджоги и шпионаж
19 мая 2026, 16:54
Все новости »
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
Дизель в Украине дешевеет: какие ценники на АЗС
22 мая 2026, 23:55
На Буковине аферисты выманили у женщины деньги из-за "коллаборационизма"
22 мая 2026, 23:35
На Хмельнитчине мужчина, исключенный из учета почти 20 лет назад, вдруг стал военнообязанным
22 мая 2026, 22:55
"Кришевание" порноофисов: четверо топ-чиновников полиции вышли из СИЗО под миллионные залоги
22 мая 2026, 22:48
На Днепропетровщине судили мужчину, который "хотел помочь русским солдатам"
22 мая 2026, 22:40
Враг атаковал Ковшаровку с воздуха: погиб 46-летний мужчина
22 мая 2026, 22:18
На Прикарпатье молодые ребята до смерти избили мужчину
22 мая 2026, 21:55
ДТП в Одесской области: автомобиль влетел у детей на тротуаре, трое пострадавших
22 мая 2026, 21:50
На Волыни разоблачили псевдоволонтеров, которые продавали машины военных
22 мая 2026, 21:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Все публикации »
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Все блоги »