Дизель в Украине дешевеет: какие ценники на АЗС
В Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке изменяются цены на бензин. Стало известно, какая стоимость бензина на АЗС теперь
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 22 мая в Украине средняя стоимость бензина такова:
- бензин А-95 премиум – 79,47 гривны за литр;
- бензин А-95 – 75,57 гривны за литр;
- бензин А-92 – 69,60 гривны за литр;
- дизтопливо – 87,30 гривны за литр;
- автогаз – 47,39 гривны за литр.
Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
