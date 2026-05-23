Певица LELÉKA призналась, имела ли проблемы на Евровидении из-за возгласа "Слава Украине"

Фото: Суспільне Культура

Украинская певица LELÉKA на Евровидении выкрикнула "Слава Украине". Артистка рассказала, были ли из-за этого замечания, ведь на конкурсе буквально табу на темы войны

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Виктория рассказала, что официальных замечаний после выступления на Вене она не получила. При этом LELÉKA рассказала, что на Евровидении действительно немало ограничений на представителей стран.

"Пусть бы кто-то попытался сказать что-то (прим. ред. о восклицании), я бы хачапури сделала из того человека… Конечно, не только чувствуется (прим. ред. запрет говорить о войне). Он есть, она была и она будет на этом конкурсе. Но нам было важно искусно все-таки вложить все те месседжи, которые для нас важны. Сделать это в таких рамках, в которые нас поставили. Мы были вынуждены говорить об этом методами искусства и не прямолинейно", – говорит артистка.

Напомним, певица представила Украину на конкурсе с песней Ridnym. По результатам голосования зрителей и жюри LELÉKA заняла 9 место, тем самым введя Украину в топ-10.