14:59  06 квітня
На Тернопільщині посеред дня трагічно загинула пенсіонерка
12:53  06 квітня
На Рівненщині другу добу тривають пошуки 4-річного хлопчика
10:15  06 квітня
В Одесі 6 квітня оголосили Днем жалоби
06 квітня 2026, 14:56

Тиждень під ударами: 2800 дронів і 1350 авіабомб РФ по всій Україні

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
За останній тиждень російські війська застосували проти України понад 2800 ударних дронів, майже 1350 керованих авіабомб і понад 40 ракет різних типів

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Він нагадав, що росіяни вночі атакували ударними дронами Одесу, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та дитячий садочок, районну електропідстанцію.

"Станом на зараз, на жаль, відомо, що троє людей було вбито цією атакою і серед них дитина – лише два роки їй було. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Шістнадцять поранених. Одинадцять з них наші медики госпіталізували, серед них вагітна жінка та двоє дітей. Наймолодшому немає навіть року", – сказав Зеленський.

Окрім того, були удари по енергетиці в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпровській областях.

За словами президента, Україні разом із партнерами потрібно разом посилювати захист неба, щоб відсоток збиттів дронів та ракет щоразу ставав вищим.

"Це щоденна робота всіх, а не лише України, бо постачаннями й підтримкою нас, спільною роботою партнери допомагають і собі. Росія не збирається зупинятись. Дякую всім, хто це розуміє і вкладається в наш спільний захист", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня ворог атакував Україну 141 ударним БпЛА. Сили ППО знешкодили 114 безпілотників. Є влучання на 17 локаціях.

Зокрема, окупанти атакували Одесу. Через ворожий удар загинули 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 років, а також 53-річна жінка. Серед постраждалих – вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.

Україна РФ війна атака дрони КАБ російська армія українські міста
Харків під атакою "Шахедів": відео прильоту та наслідки удару
06 квітня 2026, 14:05
Росіяни атакували Нікополь дронами: пошкоджена багатоповерхівка, авто згоріло вщент
06 квітня 2026, 13:40
Російський обстріл у Херсоні: загинула літня жінка, ще троє поранені
06 квітня 2026, 13:07
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
На Миколаївщині перекинулася автоцистерна із 35 тоннами олії
06 квітня 2026, 16:47
В Одесі вводять трудову повинність: кого і для чого залучатимуть
06 квітня 2026, 16:46
До 15 років ув’язнення засудили агента РФ, який готував теракт на Київщині
06 квітня 2026, 16:39
У Харкові працівника ТЦК вдарили ножем у живіт
06 квітня 2026, 16:23
У Сухопутних військах розповіли, чим загрожують напади на працівників ТЦК
06 квітня 2026, 15:55
Після обстрілів РФ в Одесі: троє загиблих і 16 поранених, рятувальні роботи завершено
06 квітня 2026, 15:50
РФ атакувала дроном навчальний заклад у Харкові
06 квітня 2026, 15:33
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
06 квітня 2026, 15:30
У Києві запровадили екстрені відключення світла
06 квітня 2026, 15:19
РФ атакувала Херсон, четверо людей отримали поранення
06 квітня 2026, 15:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Всі публікації »
