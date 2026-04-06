Тиждень під ударами: 2800 дронів і 1350 авіабомб РФ по всій Україні

За останній тиждень російські війська застосували проти України понад 2800 ударних дронів, майже 1350 керованих авіабомб і понад 40 ракет різних типів

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Він нагадав, що росіяни вночі атакували ударними дронами Одесу, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та дитячий садочок, районну електропідстанцію.

"Станом на зараз, на жаль, відомо, що троє людей було вбито цією атакою і серед них дитина – лише два роки їй було. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Шістнадцять поранених. Одинадцять з них наші медики госпіталізували, серед них вагітна жінка та двоє дітей. Наймолодшому немає навіть року", – сказав Зеленський.

Окрім того, були удари по енергетиці в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпровській областях.

За словами президента, Україні разом із партнерами потрібно разом посилювати захист неба, щоб відсоток збиттів дронів та ракет щоразу ставав вищим.

"Це щоденна робота всіх, а не лише України, бо постачаннями й підтримкою нас, спільною роботою партнери допомагають і собі. Росія не збирається зупинятись. Дякую всім, хто це розуміє і вкладається в наш спільний захист", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня ворог атакував Україну 141 ударним БпЛА. Сили ППО знешкодили 114 безпілотників. Є влучання на 17 локаціях.

Зокрема, окупанти атакували Одесу. Через ворожий удар загинули 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 років, а також 53-річна жінка. Серед постраждалих – вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.