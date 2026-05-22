Враг атаковал Ковшаровку с воздуха: погиб 46-летний мужчина
В Ківшарівке на Харьковщине в результате российских обстрелов 22 мая погиб мирный житель
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
По данным полиции, 22 мая российские войска атаковали поселок FPV-дроном. В результате попадания погиб 46-летний мужчина.
Правоохранители документируют последствия обстрелов.
По факту атаки следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.
Напомним, что в сутки 22 мая враг почти 40 раз атаковал Днепропетровскую область с применением артиллерии и ударных беспилотников.
