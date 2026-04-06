В результате ночной атаки по Одессе ночью 6 апреля известно о 3 погибших и по меньшей мере 15 пострадавших

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Из-за вражеского удара погибли 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой было всего 2,6 лет, а также 53-летняя женщина.

Травмы разной степени тяжести получили 15 человек, в том числе беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка. Госпитализированы 13 человек.

У пострадавших – осколочные ранения, ожоги, травмы и отравления продуктами горения. Часть людей находится в тяжелом состоянии. Состояние детей врачи оценивают как среднюю тяжесть. Все получают всю необходимую медицинскую помощь.

Информация о количестве пострадавших еще уточняется.

