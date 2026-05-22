На Днепропетровщине судили мужчину, который "хотел помочь русским солдатам"

С августа и до начала ноября 46-летний мужчина регулярно отправлял данные в чат-бот, созданный для "помощи русским солдатам". Из-за этого бота россияне принимают информацию от жителей Донбасса и других регионов Украины. В частности, о многочисленности и перемещении украинских военных.

Мужчина собирал для россиян данные об обстановке у заводов оборонного значения, а затем отчитывался о результатах обстрелов. Также он ходил на железнодорожную станцию, когда через нее должен был двигаться эшелон военной техники.

Муж сам выбрал себе псевдоним и согласился, что его включили в негласный аппарат органов Федеральной службы безопасности РФ. Ему россияне обещали упрощенную процедуру оформления гражданства РФ.

На суде он признал вину. По словам мужчины, он понимал, что общается с представителями РФ, действительно дал согласие на сотрудничество, чтобы иметь защиту от россиян и упрощенно получить гражданство.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

