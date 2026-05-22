Враг ударил по Днепропетровщине 40 раз: среди раненых есть люди в тяжелом состоянии

В течение суток 22 мая враг почти 40 раз атаковал Днепропетровскую область с применением артиллерии и ударных беспилотников

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, в Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская и Красногригорьевская общины. Повреждены инфраструктура, колледж, пятиэтажки, торгово-развлекательный центр, админздание и несколько автомобилей.

Пострадали 16 человек. Пятерых из них госпитализировали. 79-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

В Синельниковском районе россияне попали по Покровской общине. Горели хозяйственные постройки и автомобиль.

В Апостоловом Криворожского района повреждена АЗС.

В Божедаровской общине Каменского района получила повреждения инфраструктура.

Напомним, что россияне 22 мая ударили дроном по поселку Камышеваха, что в Запорожской области. Есть раненый и погибший.