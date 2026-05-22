22 мая 2026, 23:35

На Буковине аферисты выманили у женщины деньги из-за "коллаборационизма"

Фото: Национальная полиция
На Буковине мошенники выманили деньги у пенсионерки. Они убедили ее, что у нее есть проблемы с законом

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

В полицию обратилась 74-летняя жительница Вижницы. Она рассказала, что ей позвонил по телефону незнакомец, который представился работником правоохранительных органов. Он заявил, что якобы осуществляется расследование по факту "коллаборационизма".

Мошенник убедил пенсионерку, чтобы она перечислила деньги для решения "проблем с законом". Женщина перечислила аферистам около 282 тысяч гривен.

"По этому факту полицейские возбудили уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень выманил деньги из студентки из Одессы. Большая часть похищенных средств была выплата семье погибшего военнослужащего ВСУ.

аферист полиция Черновицкая область
