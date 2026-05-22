22:20  22 мая
В Одесской области мужчина за деньги россиян "охотился" на автомобили ВСУ
21:50  22 мая
ДТП в Одесской области: автомобиль влетел у детей на тротуаре, трое пострадавших
21:15  22 мая
Враг ударил по Днепропетровщине 40 раз: среди раненых есть люди в тяжелом состоянии
UA | RU
UA | RU
22 мая 2026, 22:55

На Хмельнитчине мужчина, исключенный из учета почти 20 лет назад, вдруг стал военнообязанным

22 мая 2026, 22:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Житель Хмельницкой области был исключен из военного учета еще в 2009 году. Однако у "Резерв+" информация была другая. Он обратился в суд

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В 2009 году мужчину сочли непригодным к военной службе. Тогда его исключили из учета. Однако в приложении "Резерв+" указывалось, что он военнообязан. При этом ТЦК сообщил, что изменения могут быть внесены только при личной явке.

Суд подчеркнул, что требования об обязательном личном прибытии в ТЦК для внесения таких изменений нормативные акты не содержат. В результате суд обязал ТЦК внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведения о непригодности истца в военную службу с исключением из военного учета в соответствии с данными военного билета.

Напомним, ранее в Житомирской области мобилизовали 24-летнего врача-интерна за день до его 25-летия. Он пришел в ТЦК для уточнения данных, когда ему было еще 24, но его из помещения так и не выпустили.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК мобилизация суд Хмельницкая область
Избиение ветерана в Киеве: в ТЦК сделали заявление
22 мая 2026, 17:55
В Киеве во время конфликта с ТЦК избили ветерана
22 мая 2026, 13:20
Новые правила в Полтавском ТЦК: к оповещению будут привлекать только УБД
20 мая 2026, 14:26
Все новости »
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
Дизель в Украине дешевеет: какие ценники на АЗС
22 мая 2026, 23:55
На Буковине аферисты выманили у женщины деньги из-за "коллаборационизма"
22 мая 2026, 23:35
"Кришевание" порноофисов: четверо топ-чиновников полиции вышли из СИЗО под миллионные залоги
22 мая 2026, 22:48
На Днепропетровщине судили мужчину, который "хотел помочь русским солдатам"
22 мая 2026, 22:40
В Одесской области мужчина за деньги россиян "охотился" на автомобили ВСУ
22 мая 2026, 22:20
Враг атаковал Ковшаровку с воздуха: погиб 46-летний мужчина
22 мая 2026, 22:18
На Прикарпатье молодые ребята до смерти избили мужчину
22 мая 2026, 21:55
ДТП в Одесской области: автомобиль влетел у детей на тротуаре, трое пострадавших
22 мая 2026, 21:50
На Волыни разоблачили псевдоволонтеров, которые продавали машины военных
22 мая 2026, 21:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Все публикации »
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Все блоги »