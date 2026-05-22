На Хмельнитчине мужчина, исключенный из учета почти 20 лет назад, вдруг стал военнообязанным

Житель Хмельницкой области был исключен из военного учета еще в 2009 году. Однако у "Резерв+" информация была другая. Он обратился в суд

В 2009 году мужчину сочли непригодным к военной службе. Тогда его исключили из учета. Однако в приложении "Резерв+" указывалось, что он военнообязан. При этом ТЦК сообщил, что изменения могут быть внесены только при личной явке.

Суд подчеркнул, что требования об обязательном личном прибытии в ТЦК для внесения таких изменений нормативные акты не содержат. В результате суд обязал ТЦК внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведения о непригодности истца в военную службу с исключением из военного учета в соответствии с данными военного билета.

Напомним, ранее в Житомирской области мобилизовали 24-летнего врача-интерна за день до его 25-летия. Он пришел в ТЦК для уточнения данных, когда ему было еще 24, но его из помещения так и не выпустили.