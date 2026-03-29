29 марта 2026, 11:19

За неделю РФ применила против мирного населения Украины более 3000 ударных дронов

иллюстративное фото: из открытых источников
В период с 23 по 29 марта Россия применила против украинских городов и общин более 3000 ударных дронов, и значительная часть из них – «шахеды»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Кроме того, россияне сбросили на гражданское население 1450 управляемых авиационных бомб и еще 40 ракет разных типов.

"Россияне не сбавляют обороты войны против нашего государства и людей и при этом еще и откровенно вкладываются в затягивание другой войны, которая приводит к глобальной дестабилизации", – отметил президент.

По мнению Зеленского, необходимы четкие, решительные и скоординированные усилия, чтобы дать реальную защиту жизни и остановить войны.

"Нужно строить общие и современные системы защиты, проверенные войной. Развивать совместные производства современного и эффективного оружия", – подытожил он.

Как сообщалось, в ночь на 29 марта РФ массированно атаковала Украину сотнями дронов. Силы ПВО сбили 380 вражеских дронов.

Украина РФ война Владимир Зеленский атака
Генштаб обновил потери России в войне
29 марта 2026, 09:04
ВСУ ракетой "Фламинго" поразили стратегический завод в Самарской области
28 марта 2026, 15:44
Украину атаковали 273 БпЛА: есть попадания на 18 локациях
28 марта 2026, 10:39
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Пограничники показали, как уничтожают вражескую технику на Северо-Слобожанском направлении
29 марта 2026, 13:28
Силы беспилотных систем уничтожили в Крыму вражескую технику на миллионы долларов
29 марта 2026, 12:48
В Хмельницком ТЦК работает женщина с необычной должностью
29 марта 2026, 12:27
На Днепропетровщине трижды эвакуировали поезд через российские атаки
29 марта 2026, 11:58
В Николаевской области в результате атаки вражеских дронов ранены 10 человек
29 марта 2026, 11:45
На Черниговщине поезд остановили во время движения из-за опасности ударов
29 марта 2026, 10:59
РФ атаковала гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесщины
29 марта 2026, 10:39
США не давят и не будут давить на Украину в вопросе территорий
29 марта 2026, 10:20
Пассажиров поезда "Киев-Кривой Рог" трижды за ночь эвакуировали из-за воздушных тревог
29 марта 2026, 09:53
