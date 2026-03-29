За неделю РФ применила против мирного населения Украины более 3000 ударных дронов

иллюстративное фото: из открытых источников

В период с 23 по 29 марта Россия применила против украинских городов и общин более 3000 ударных дронов, и значительная часть из них – «шахеды»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Кроме того, россияне сбросили на гражданское население 1450 управляемых авиационных бомб и еще 40 ракет разных типов.

"Россияне не сбавляют обороты войны против нашего государства и людей и при этом еще и откровенно вкладываются в затягивание другой войны, которая приводит к глобальной дестабилизации", – отметил президент.

По мнению Зеленского, необходимы четкие, решительные и скоординированные усилия, чтобы дать реальную защиту жизни и остановить войны.

"Нужно строить общие и современные системы защиты, проверенные войной. Развивать совместные производства современного и эффективного оружия", – подытожил он.

Как сообщалось, в ночь на 29 марта РФ массированно атаковала Украину сотнями дронов. Силы ПВО сбили 380 вражеских дронов.