10:59  29 березня
На Чернігівщині поїзд зупинили під час руху через небезпеку ударів
10:39  29 березня
РФ атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру Одещини
09:53  29 березня
Пасажирів поїзда "Київ–Кривий Ріг" тричі за ніч евакуювали через повітряні тривоги
UA | RU
UA | RU
29 березня 2026, 11:19

За тиждень РФ застосувала проти мирного населення України понад 3000 ударних дронів

Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У період із 23 по 29 березня Росія застосувала проти українських міст і громад понад 3000 ударних дронів, і значна частина з них – «шахеди»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Володимир Зеленського.

Крім того, росіяни скинули на цивільне населення 1450 керованих авіаційних бомб та ще 40 ракет різних типів.

"Росіяни не зменшують обертів війни проти нашої держави й людей та при цьому ще й відверто вкладаються в затягування іншої війни, яка призводить до глобальної дестабілізації", – зазначив президент.

На думку Зеленського, потрібні чіткі, рішучі та скоординовані зусилля, щоб дати реальний захист життю та зупинити війни.

"Треба будувати спільні й сучасні системи захисту, перевірені війною. Розвивати спільні виробництва сучасної та ефективної зброї", – підсумував він.

Як повідомлялось, у ніч на 29 березня РФ масовано атакувала Україну сотнями дронів. Сили ППО збили 380 ворожих дронів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »