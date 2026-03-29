Генштаб обновил потери России в войне
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 1360 российских захватчиков, 8 танков и 181 единицу автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.26 ориентировочно составили около 1295830 человек.
В целом с начала полномасштабной войны ликвидировано:
- танков – 11 820 (+8) ед.
- боевых бронированных машин – 24 313 (+16) ед.
- артиллерийских систем – 39 001 (+65) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 204 060 (+1 948) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 85977 (+181) ед.
Напомним, ВСУ ракетой "Фламинго" поразили стратегический завод в Самарской области. Предприятие занимается производством компонентов для взрывчатых веществ, применяемых в боеприпасах разного типа, включая бомбы и ракеты.
