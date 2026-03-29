29 марта 2026, 09:04

Генштаб обновил потери России в войне

фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 1360 российских захватчиков, 8 танков и 181 единицу автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.26 ориентировочно составили около 1295830 человек.

В целом с начала полномасштабной войны ликвидировано:

  • танков – 11 820 (+8) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 313 (+16) ед.
  • артиллерийских систем – 39 001 (+65) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 204 060 (+1 948) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 85977 (+181) ед.

Напомним, ВСУ ракетой "Фламинго" поразили стратегический завод в Самарской области. Предприятие занимается производством компонентов для взрывчатых веществ, применяемых в боеприпасах разного типа, включая бомбы и ракеты.

Украину атаковали 273 БпЛА: есть попадания на 18 локациях
28 марта 2026, 10:39
Украина может остаться без американского оружия
27 марта 2026, 22:45
В ВСУ появилась новая награда для военнослужащих
27 марта 2026, 15:43
Все новости »
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
РФ массированно атаковала Украину сотнями дронов: сколько целей сбила ПВО
29 марта 2026, 09:35
Потеряем час сна: Украина переходит на летнее время 29 марта
28 марта 2026, 18:23
Дроны и экономика: как Украина уничтожает нефтяные мощности РФ
28 марта 2026, 17:46
Полиция Харьковщины эвакуировала последнюю семью из прифронтовой Гонтаревки
28 марта 2026, 17:38
Украина и Катар подписали 10-летнее соглашение об оборонном партнерстве
28 марта 2026, 16:49
В Ровенской области мужчина попал под грузовой поезд
28 марта 2026, 16:16
ВСУ ракетой "Фламинго" поразили стратегический завод в Самарской области
28 марта 2026, 15:44
Вспышка кори на Прикарпатье: что запретят и кого это касается
28 марта 2026, 15:28
Армия РФ ударила по пожарно-спасательной части в Запорожье
28 марта 2026, 14:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
