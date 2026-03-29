Генштаб обновил потери России в войне

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 1360 российских захватчиков, 8 танков и 181 единицу автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.26 ориентировочно составили около 1295830 человек.

В целом с начала полномасштабной войны ликвидировано:

танков – 11 820 (+8) ед.

боевых бронированных машин – 24 313 (+16) ед.

артиллерийских систем – 39 001 (+65) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 204 060 (+1 948) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 85977 (+181) ед.

Напомним, ВСУ ракетой "Фламинго" поразили стратегический завод в Самарской области. Предприятие занимается производством компонентов для взрывчатых веществ, применяемых в боеприпасах разного типа, включая бомбы и ракеты.