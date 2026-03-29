29 марта 2026, 09:35

РФ массированно атаковала Украину сотнями дронов: сколько целей сбила ПВО

иллюстративное фото: из открытых источников
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается, в ночь на 29 марта (с 18:00 28 марта) враг атаковал аэробалистической ракетой "Кинжал" (район пуска - воздушное пространство Рязанской обл.) и 442 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск Приморско-Ахтарск – рф., Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым, около 300 из них – "шахеды".

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 380 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

"Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 1360 российских захватчиков, 8 танков и 181 единицу автомобильной техники и автоцистерн.

25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
