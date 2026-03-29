РФ массированно атаковала Украину сотнями дронов: сколько целей сбила ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Как отмечается, в ночь на 29 марта (с 18:00 28 марта) враг атаковал аэробалистической ракетой "Кинжал" (район пуска - воздушное пространство Рязанской обл.) и 442 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск Приморско-Ахтарск – рф., Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым, около 300 из них – "шахеды".
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 380 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
"Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", – добавили в ведомстве.
Как сообщалось, Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 1360 российских захватчиков, 8 танков и 181 единицу автомобильной техники и автоцистерн.