РФ массированно атаковала Украину сотнями дронов: сколько целей сбила ПВО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается, в ночь на 29 марта (с 18:00 28 марта) враг атаковал аэробалистической ракетой "Кинжал" (район пуска - воздушное пространство Рязанской обл.) и 442 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск Приморско-Ахтарск – рф., Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым, около 300 из них – "шахеды".

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 380 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

"Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 1360 российских захватчиков, 8 танков и 181 единицу автомобильной техники и автоцистерн.