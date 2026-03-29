РФ масовано атакувала Україну сотнями дронів: скільки цілей збила ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Як зазначається, в ніч на 29 березня (з 18:00 28 березня) ворог атакував аеробалістичною ракетою "Кинджал” (район пуску – повітряний простір Рязанської обл.) та 442 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 300 із них – "шахеди".
За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 380 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
"Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – додали у відомстві.
Як повідомлялось, Сили оборони за минулу добу знищили 1360 російських загарбників, 8 танків і 181 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.