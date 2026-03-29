10:59  29 березня
На Чернігівщині поїзд зупинили під час руху через небезпеку ударів
10:39  29 березня
РФ атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру Одещини
09:53  29 березня
Пасажирів поїзда "Київ–Кривий Ріг" тричі за ніч евакуювали через повітряні тривоги
UA | RU
UA | RU
29 березня 2026, 09:35

РФ масовано атакувала Україну сотнями дронів: скільки цілей збила ППО

Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, в ніч на 29 березня (з 18:00 28 березня) ворог атакував аеробалістичною ракетою "Кинджал” (район пуску – повітряний простір Рязанської обл.) та 442 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 300 із них – "шахеди".

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 380 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

"Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – додали у відомстві.

Як повідомлялось, Сили оборони за минулу добу знищили 1360 російських загарбників, 8 танків і 181 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна атака ППО Повітряні сили
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »