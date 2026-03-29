РФ масовано атакувала Україну сотнями дронів: скільки цілей збила ППО

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, в ніч на 29 березня (з 18:00 28 березня) ворог атакував аеробалістичною ракетою "Кинджал” (район пуску – повітряний простір Рязанської обл.) та 442 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 300 із них – "шахеди".

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 380 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

"Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – додали у відомстві.

Як повідомлялось, Сили оборони за минулу добу знищили 1360 російських загарбників, 8 танків і 181 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.