Украина может остаться без американского оружия

Как передает RegioNews, об этом во время общения с журналистами заявил госсекретарь США/

Журналисты попросили его прокомментировать слухи, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления оружия для Украины.

Ну этого еще не произошло. Пока ничего не было перенаправлено, но это возможно. То есть, откровенно говоря, оно (оружие – ред.) не перенаправлено. Это не чье-то другое оружие. Это наше оружие. Это продажи. Это военные продажи через PURL, оплаченные НАТО", – заявил Рубио.

Ранее Госсекретарь США Рубио обвинил Зеленского во лжи по поводу ультиматума о выводе украинских войск из Донбасса. По его словам, Вашингтон не ставил в Киеве никаких условий по выводу ВСУ.