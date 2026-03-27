В ВСУ появилась новая награда для военнослужащих

В Вооруженных силах Украины установлен новый почетный нагрудный знак – «За достижения в радиоэлектронной борьбе»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины от 20.03.2026 № 106 "О внесении изменений в приказ Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины от 05.07.2023 № 187" установлен почетный нагрудный знак "За достижение в радиоэлектронной".

Нагрудным знаком "За достижения в радиоэлектронной борьбе" будут награждать военнослужащих и работников органов военного управления и подразделений радиоэлектронной борьбы в Вооруженных Силах Украины.

Напомним, в конце 2025 года Кабмин утвердил выплату для награжденных "Крестом боевых заслуг". Речь идет о 12 тыс. грн ежемесячно.