Генштаб оновив втрати Росії у війні
Сили оборони за минулу добу знищили 1360 російських загарбників, 8 танків і 181 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.26 орієнтовно склали близько 1 295 830 осіб.
Загалом з початку повномасштабної війни ліквідовано:
- танків – 11 820 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 24 313 (+16) од.
- артилерійських систем – 39 001 (+65) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 204 060 (+1 948) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 85 977 (+181) од.
Нагадаємо, ЗСУ ракетою "Фламінго" уразили стратегічний завод у Самарській області. Підприємство займається виробництвом компонентів для вибухових речовин, що застосовуються в боєприпасах різного типу, включаючи бомби та ракети.
Україну атакували 273 БпЛА: є влучання на 18 локаціях
27 березня 2026, 15:43
25 березня 2026
23 березня 2026
20 березня 2026
13 березня 2026
