Генштаб оновив втрати Росії у війні

фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знищили 1360 російських загарбників, 8 танків і 181 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.26 орієнтовно склали близько 1 295 830 осіб.

Загалом з початку повномасштабної війни ліквідовано:

танків – 11 820 (+8) од.

бойових броньованих машин – 24 313 (+16) од.

артилерійських систем – 39 001 (+65) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 204 060 (+1 948) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 85 977 (+181) од.

Нагадаємо, ЗСУ ракетою "Фламінго" уразили стратегічний завод у Самарській області. Підприємство займається виробництвом компонентів для вибухових речовин, що застосовуються в боєприпасах різного типу, включаючи бомби та ракети.