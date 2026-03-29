29 березня 2026, 09:04

Генштаб оновив втрати Росії у війні

фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони за минулу добу знищили 1360 російських загарбників, 8 танків і 181 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.26 орієнтовно склали близько 1 295 830 осіб.

Загалом з початку повномасштабної війни ліквідовано:

  • танків – 11 820 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 24 313 (+16) од.
  • артилерійських систем – 39 001 (+65) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 204 060 (+1 948) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 85 977 (+181) од.

Нагадаємо, ЗСУ ракетою "Фламінго" уразили стратегічний завод у Самарській області. Підприємство займається виробництвом компонентів для вибухових речовин, що застосовуються в боєприпасах різного типу, включаючи бомби та ракети.

25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
