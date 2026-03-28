ЗСУ ракетою "Фламінго" уразили стратегічний завод у Самарській області
Українські військові завдали удару по заводу "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області РФ, використавши ракети FP-5 "Фламінго"
Про це повідомив Генштабу ЗСУ, передає RegioNews.
Цей завод займається виробництвом компонентів для вибухових речовин, що застосовуються в боєприпасах різного типу, включаючи бомби та ракети.
Підприємство щорічно випускає понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення.
"Підтверджено ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні. Масштаби збитків на важливому стратегічному об’єкті воєнно-промислового комплексу російського агресора уточнюються", – наголосили в Генштабі.
Основні факти про завод
Завод зареєстрований у 1997 році на базі колишнього підприємства, яке випускало вибухові речовини ще з початку XX століття.
Основна діяльність – виробництво промислових вибухових речовин (серед продукції: аммонал, аммоніт, грануліт, тротил та інші компоненти).
Завод є важливим компонентом оборонно‑промислового комплексу РФ, оскільки продукція використовується для спорядження боєприпасів та інших військових потреб.
Дронові атаки
У ніч проти 5 квітня 2025 року ударні безпілотні літальні апарати СБУ атакували "Промсинтез". На підприємстві було зафіксовано щонайменше 20 вибухів та кілька осередків загоряння, через що керівництво заводу зупинило технологічні процеси.
Також у березні 2025 року дрони були помічені над Чапаєвськом і могли цілитися в промислові об'єкти, ймовірно, включно з "Промсинтезом".
Нагадаємо, в ніч на 27 березня Сили оборони України завдали ударів по об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях Криму, Донеччини та Запоріжжя.
