15:28  28 березня
Спалах кору на Прикарпатті: що заборонять і кого це стосується
14:13  28 березня
У Луцьку п'яний водій влетів у дорожній знак і втік: його розшукали
11:11  28 березня
У Дніпрі під час обстрілу пошкоджено історичну будівлю майже 100-річної давності
UA | RU
UA | RU
28 березня 2026, 15:44

ЗСУ ракетою "Фламінго" уразили стратегічний завод у Самарській області

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Генштаб
Читайте также
на русском языке

Українські військові завдали удару по заводу "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області РФ, використавши ракети FP-5 "Фламінго"

Про це повідомив Генштабу ЗСУ, передає RegioNews.

Цей завод займається виробництвом компонентів для вибухових речовин, що застосовуються в боєприпасах різного типу, включаючи бомби та ракети.

Підприємство щорічно випускає понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення.

"Підтверджено ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні. Масштаби збитків на важливому стратегічному об’єкті воєнно-промислового комплексу російського агресора уточнюються", – наголосили в Генштабі.

Основні факти про завод

Завод зареєстрований у 1997 році на базі колишнього підприємства, яке випускало вибухові речовини ще з початку XX століття.

Основна діяльність – виробництво промислових вибухових речовин (серед продукції: аммонал, аммоніт, грануліт, тротил та інші компоненти).

Завод є важливим компонентом оборонно‑промислового комплексу РФ, оскільки продукція використовується для спорядження боєприпасів та інших військових потреб.

Дронові атаки

У ніч проти 5 квітня 2025 року ударні безпілотні літальні апарати СБУ атакували "Промсинтез". На підприємстві було зафіксовано щонайменше 20 вибухів та кілька осередків загоряння, через що керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

Також у березні 2025 року дрони були помічені над Чапаєвськом і могли цілитися в промислові об'єкти, ймовірно, включно з "Промсинтезом".

Нагадаємо, в ніч на 27 березня Сили оборони України завдали ударів по об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях Криму, Донеччини та Запоріжжя.

Читайте також: Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі новини »
Всі публікації »
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Костянтин Матвієнко
Всі блоги »