ЗСУ ракетою "Фламінго" уразили стратегічний завод у Самарській області

Ілюстративне фото: Генштаб

Українські військові завдали удару по заводу "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області РФ, використавши ракети FP-5 "Фламінго"

Про це повідомив Генштабу ЗСУ, передає RegioNews.

Цей завод займається виробництвом компонентів для вибухових речовин, що застосовуються в боєприпасах різного типу, включаючи бомби та ракети.

Підприємство щорічно випускає понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення.

"Підтверджено ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні. Масштаби збитків на важливому стратегічному об’єкті воєнно-промислового комплексу російського агресора уточнюються", – наголосили в Генштабі.

Основні факти про завод

Завод зареєстрований у 1997 році на базі колишнього підприємства, яке випускало вибухові речовини ще з початку XX століття.

Основна діяльність – виробництво промислових вибухових речовин (серед продукції: аммонал, аммоніт, грануліт, тротил та інші компоненти).

Завод є важливим компонентом оборонно‑промислового комплексу РФ, оскільки продукція використовується для спорядження боєприпасів та інших військових потреб.

Дронові атаки

У ніч проти 5 квітня 2025 року ударні безпілотні літальні апарати СБУ атакували "Промсинтез". На підприємстві було зафіксовано щонайменше 20 вибухів та кілька осередків загоряння, через що керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

Також у березні 2025 року дрони були помічені над Чапаєвськом і могли цілитися в промислові об'єкти, ймовірно, включно з "Промсинтезом".

