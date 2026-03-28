Армия РФ ударила по пожарно-спасательной части в Запорожье
Российские захватчики нанесли удар по пожарно-спасательному подразделению в Запорожье, повреждены здание и автомобили
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что это произошло в ночь на 27 марта.
В результате удара повреждено здание ГСЧС: выбиты окна, двери и ворота, обломками поврежден служебный автомобиль и три частных автомобиля.
К счастью, все спасатели успели перейти в укрытие – пострадавших нет.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили масштабную атаку на Запорожскую область, нанеся в общей сложности 760 ударов по ее населенным пунктам. В результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения
Артобстрел на Сумщине: погибла 20-летняя девушка, ее 6-летняя сестра в тяжелом состоянииВсе новости »
28 марта 2026, 14:39Российские удары по Полтавщине: погиб работник "Нафтогаза"
28 марта 2026, 13:42В Днепре во время обстрела повреждено историческое здание почти 100-летней давности
28 марта 2026, 11:11
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
В Ровенской области мужчину попал под грузовой поезд
28 марта 2026, 16:16ВСУ ракетой "Фламинго" поразили стратегический завод в Самарской области
28 марта 2026, 15:44Вспышка кори на Прикарпатье: что запретят и кого это касается
28 марта 2026, 15:28Артобстрел на Сумщине: погибла 20-летняя девушка, ее 6-летняя сестра в тяжелом состоянии
28 марта 2026, 14:39В Луцке пьяный водитель влетел в дорожный знак и скрылся: его разыскали
28 марта 2026, 14:13Российские удары по Полтавщине: погиб работник "Нафтогаза"
28 марта 2026, 13:42Стрельба и взрыв в Одессе: полиция задержала вооруженного мужчину
28 марта 2026, 13:26Левый берег и пять районов Киева остались без воды из-за аварии
28 марта 2026, 12:55Ошибочно в "ухилянтах": десятки харьковчанок оказались в розыске ТЦК
28 марта 2026, 12:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все блоги »