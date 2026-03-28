Армия РФ ударила по пожарно-спасательной части в Запорожье

Российские захватчики нанесли удар по пожарно-спасательному подразделению в Запорожье, повреждены здание и автомобили

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что это произошло в ночь на 27 марта.

В результате удара повреждено здание ГСЧС: выбиты окна, двери и ворота, обломками поврежден служебный автомобиль и три частных автомобиля.

К счастью, все спасатели успели перейти в укрытие – пострадавших нет.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили масштабную атаку на Запорожскую область, нанеся в общей сложности 760 ударов по ее населенным пунктам. В результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения