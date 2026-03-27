Ночные удары по Крыму: поражен комплекс"Валдай" и станция управления БпЛА

В ночь на 27 марта Силы обороны Украины нанесли удары по объектам противника на временно оккупированных территориях Крыма, Донбасса и Запорожья

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

На территории Гвардейского в Автономной Республике Крым был поражен российский радиолокационный комплекс "Валдай", который использовался для обнаружения и нейтрализации малогабаритных беспилотников.

В городе Евпатория повреждена наземная станция управления беспилотниками "Форпост". В районе Ольгинки (Донецкая область) атакован командный пункт противника.

В районе Мангуша был поражен склад боеприпасов, а в районах Рыбинского (Донецкая область) и Новоселовки (Запорожская область) – склады материально-технических средств.

Кроме того, нанесен удар по местам скопления живой силы врага в районе Дорожного (Донецкая область).

Силы обороны Украины продолжают системные меры по снижению боевого потенциала противника, отметили в Генштабе.

Напомним, Силы обороны поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1" на временно оккупированной территории Луганской области. Также поражены склады горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Айдар и Райгородка.