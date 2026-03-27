27 марта 2026, 13:51

Ночные удары по Крыму: поражен комплекс"Валдай" и станция управления БпЛА

Иллюстративное фото: Общественное Крым
В ночь на 27 марта Силы обороны Украины нанесли удары по объектам противника на временно оккупированных территориях Крыма, Донбасса и Запорожья

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

На территории Гвардейского в Автономной Республике Крым был поражен российский радиолокационный комплекс "Валдай", который использовался для обнаружения и нейтрализации малогабаритных беспилотников.

В городе Евпатория повреждена наземная станция управления беспилотниками "Форпост". В районе Ольгинки (Донецкая область) атакован командный пункт противника.

В районе Мангуша был поражен склад боеприпасов, а в районах Рыбинского (Донецкая область) и Новоселовки (Запорожская область) – склады материально-технических средств.

Кроме того, нанесен удар по местам скопления живой силы врага в районе Дорожного (Донецкая область).

Силы обороны Украины продолжают системные меры по снижению боевого потенциала противника, отметили в Генштабе.

Напомним, Силы обороны поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1" на временно оккупированной территории Луганской области. Также поражены склады горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Айдар и Райгородка.

Военные показали руины прифронтового Степногорска на Запорожье
27 марта 2026, 09:44
1000 оккупантов и почти 70 артсистем: в Генштабе назвали потери россиян за сутки
27 марта 2026, 07:10
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
"За 600 долларов снял бы с розыска": в Николаеве задержан сотрудник ТЦК
27 марта 2026, 13:29
Обыски у Поплавского: разоблачена масштабная растрата средств в Киевском университете культуры
27 марта 2026, 13:07
В Кривом Роге изуродовали мемориальный баннер в честь погибших военных
27 марта 2026, 12:55
Наркотики в свободном доступе: по Украине начали громить магазины U420
27 марта 2026, 12:25
"Права без экзаменов": в Херсоне будут судить эксправохранителя
27 марта 2026, 11:58
На Черниговщине обезвредили боевую часть вражеского беспилотника, найденную в поле
27 марта 2026, 11:52
Украинский производитель сладостей годами платил женщине, возглавившей фабрику в ДНР – Bihus.Info
27 марта 2026, 11:35
Россияне атаковали дроном "Молния" детскую больницу в Херсоне
27 марта 2026, 11:09
Капсула в отпуск: 3 платья вместо чемодана одежды
27 марта 2026, 10:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
