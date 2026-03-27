В Украине отменяют отключение четвертый день подряд

В субботу, 28 марта, отключение электроэнергии для бытовых потребителей и ограничение мощности для промышленности не планируется

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В то же время, в компании призвали пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 утра и до 15:00 дня.

Как сообщалось, в пятницу, 27 марта, по всей территории Украины в течение дня не будут использоваться графики почасовых отключений электроэнергии для населения и промышленных потребителей.