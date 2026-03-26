Стало известно, будут ли отключать свет в Украине 27 марта

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 27 марта, по всей территории Украины в течение дня не будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения и промышленных потребителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, в течение дня меры по ограничению использования электроэнергии не будут распространяться для бытовых потребителей и ограничения мощности для предпринимателей.

В то же время энергетики призывают экономно пользоваться электроэнергией в дневные часы – с 10:00 до 15:00.

Напомним, 26 марта в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры ряд областей остался без электроснабжения.