Стало известно, будут ли отключать свет в Украине 27 марта
В пятницу, 27 марта, по всей территории Украины в течение дня не будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения и промышленных потребителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
Как отмечается, в течение дня меры по ограничению использования электроэнергии не будут распространяться для бытовых потребителей и ограничения мощности для предпринимателей.
В то же время энергетики призывают экономно пользоваться электроэнергией в дневные часы – с 10:00 до 15:00.
Напомним, 26 марта в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры ряд областей остался без электроснабжения.
В Украине 26 марта свет не будут отключатьВсе новости »
