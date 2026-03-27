В Україні скасовують відключення четвертий день поспіль

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу, 28 березня, відключення електроенергії для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості не плануються

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Водночас у компанії закликали користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 ранку і до 15:00 дня.

Як повідомлялось, в п’ятницю, 27 березня, по всій території України протягом дня не застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення та промислових споживачів.