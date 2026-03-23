В отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют", – говорится в сообщении.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно!", – добавили в Укрэнерго.

Вечером 23 марта в Киеве и Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.