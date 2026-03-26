Из-за обстрелов без света остались шесть областей: где ситуация самая сложная

Иллюстративное фото: "Укрэнерго"

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры ряд областей остался без электроснабжения

Об этом сообщает Министерство энергетики.

В частности без света временно остались жители в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях.

Самая сложная ситуация сейчас на Черниговщине и Одесщине, где несколько атак подряд повредили энергетическое оборудование. Поэтому значительное количество потребителей остается обесточенным.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Потребителей просят при возможности бережно использовать электроэнергию в пиковые часы – утром и вечером, что помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 26 марта враг атаковал Украину 153 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на пяти локациях.