17:59  24 марта
РФ ударила по роддому в Ивано-Франковске
16:44  24 марта
Россияне ударили по центру Львова, в городе пожар
15:59  24 марта
В Николаевской области муж отправил жене посылку со взрывчаткой
UA | RU
UA | RU
24 марта 2026, 19:35

Запорожская АЭС снова под угрозой блекаута

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 24 марта, временно оккупированная Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла питание от высоковольтной линии электропередач 750 кВ "Днепровская"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.

"Сегодня украинская ЗАЭС потеряла связь с линией электропередач 750 кВ "Днепровская", оставив ее зависимой от единой резервной линии внешнего питания", – говорится в заявлении.

Также генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что начинает переговоры с обеими сторонами по установлению местного прекращения огня.

Напомним, в начале марта энергетики в рамках локального прекращения огня отремонтировали резервную линию питания "Ферросплавная-1" ЗАЭС напряжением 330 кВ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Валерий Чалый
Все блоги »