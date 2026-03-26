Цены на бензин в Украине: удалось ли удержать подорожание - какие ценники на АЗС
Украинское правительство ввело комплекс мер по стабилизации рынка. Стало известно, какие теперь цены на АЗС
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 26 марта средние цены на топливо в Украине:
- бензин А-95 премиум – 75,42 гривны за литр;
- бензин А-95 – 71,85 гривны за литр;
- бензин А-92 – 66,62 гривны за литр;
- дизтопливо – 84,54 гривны за литр;
- автогаз – 45,79 гривны за литр.
Эксперт по энергетике Геннадий Рябцем отметил, что спрогнозировать дальнейший рост на горючее затруднительно. Он объяснил, что пока очевидных сдерживающих факторов для премиальных сетей нет.
Напомним, ранее народный депутат Нина Южанина в эфире Новости.LIVE отметила, что горючее на заправках может подорожать до 150 грн за литр. Это если антимонопольный комитет не будет выполнять свою работу
Как известно, на украинском розничном рынке фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
В Украине снова упал в цене базовый овощ борщового набораВсе новости »
25 марта 2026, 23:55В Украине книги значительно подорожают: издатели объяснили причины
25 марта 2026, 21:35В Раде объяснили, почему гречка и овощи изменились в цене
25 марта 2026, 20:35
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Удар по громаде в Сумской области: погиб мужчина, еще один человек ранен
27 марта 2026, 00:50Певица Елена Тополя призналась, действительно ли она отправила ТЦК блоггеру Беспалову
27 марта 2026, 00:35Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Черниговской области
27 марта 2026, 00:27В Харьковской области из-за атаки дрона "Гербера" загорелся дом: есть пострадавший
27 марта 2026, 00:11"Эти слова останутся с нами навсегда": дочь Степана Гиги рассказала, что он сказал перед смертью
26 марта 2026, 23:55Прокурора из Закарпатья задержали в Киевской области на взятке в 50 тысяч долларов
26 марта 2026, 23:01В Украине рухнули цены на лук: сколько теперь стоит килограмм
26 марта 2026, 22:55На Львовщине задержали сержанта-пограничника, который за деньги помогал мужчинам бежать из Украины
26 марта 2026, 22:42В Украине рухнули цены на картофель: какие ценники в супермаркетах
26 марта 2026, 22:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
