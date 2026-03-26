Цены на бензин в Украине: удалось ли удержать подорожание - какие ценники на АЗС

Фото: из открытых источников

Украинское правительство ввело комплекс мер по стабилизации рынка. Стало известно, какие теперь цены на АЗС

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По состоянию на 26 марта средние цены на топливо в Украине:

бензин А-95 премиум – 75,42 гривны за литр;

бензин А-95 – 71,85 гривны за литр;

бензин А-92 – 66,62 гривны за литр;

дизтопливо – 84,54 гривны за литр;

автогаз – 45,79 гривны за литр.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцем отметил, что спрогнозировать дальнейший рост на горючее затруднительно. Он объяснил, что пока очевидных сдерживающих факторов для премиальных сетей нет.

Напомним, ранее народный депутат Нина Южанина в эфире Новости.LIVE отметила, что горючее на заправках может подорожать до 150 грн за литр. Это если антимонопольный комитет не будет выполнять свою работу

Как известно, на украинском розничном рынке фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.