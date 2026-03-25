В Украине снова упал в цене базовый овощ борщового набора

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

На украинском рынке столовая свекла продается по 3-8 гривен за килограмм. Если сравнивать с прошлой неделей, это на 19% дешевле. Это связывают с тем, что стало больше предложения. Ведь хозяйства, ранее воздерживавшиеся от продаж, сейчас активно реализуют имеющиеся объемы

"Некоторые участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен, несмотря на сезонное сокращение предложения. Свою оценку они объясняют значительными запасами столовой свеклы в местных хранилищах", – говорят аналитики.

Напомним, что также килограмм репчатого лука "прибавил" в стоимости с 5 – 7 до 6 – 8 гривен. Огурцы дорожают уже вторую неделю подряд: в этот раз цена выросла со 130-180 до 135-180 гривен за килограмм.