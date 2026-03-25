В Раде объяснили, почему гречка и овощи изменились в цене

В Украине цены на продукты меняются. Пока ряд овощей дешевеет, базовые товары растут в цене

Об этом сообщает 24 канал.

Член аграрного комитета Верховной Рады Дмитрий Соломчук отметил, что в этом году в Украине овощи значительно подешевели. Это связано с тем, что аграрии увеличили предложение. Однако, например, картофель не могут реализовать даже по 7 – 8 гривен за килограмм, а морковь стоит 4 – 5 гривен.

При этом хлеб растет в цене в среднем на 1–2% ежемесячно. Стоимость подсолнечного масла уже превысила 90 гривен за бутылку объемом менее литра. Также непростая ситуация с гречкой: часть трейдеров придержала запасы, что создало дефицит и повлекло за собой удорожание, а кроме того - было сокращение посевных площадей.

Депутат отметил, что гречка не является ключевым продуктом для украинцев. По его словам, гречка занимает одно из последних мест среди круп по уровню потребления.

Напомним, что также килограмм репчатого лука "прибавил" в стоимости с 5 – 7 до 6 – 8 гривен. Огурцы дорожают уже вторую неделю подряд: в этот раз цена выросла со 130-180 до 135-180 гривен за килограмм.