18:38  25 марта
На Закарпатье офицер Госпогранслужбы сбежал за границу
16:22  25 марта
На Волыни водитель авто "прокатал" на капоте работника ТЦК
13:39  25 марта
В Одессе авто ТЦК травмировало пенсионерку
25 марта 2026, 20:35

В Раде объяснили, почему гречка и овощи изменились в цене

Фото: из открытых источников
В Украине цены на продукты меняются. Пока ряд овощей дешевеет, базовые товары растут в цене

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Член аграрного комитета Верховной Рады Дмитрий Соломчук отметил, что в этом году в Украине овощи значительно подешевели. Это связано с тем, что аграрии увеличили предложение. Однако, например, картофель не могут реализовать даже по 7 – 8 гривен за килограмм, а морковь стоит 4 – 5 гривен.

При этом хлеб растет в цене в среднем на 1–2% ежемесячно. Стоимость подсолнечного масла уже превысила 90 гривен за бутылку объемом менее литра. Также непростая ситуация с гречкой: часть трейдеров придержала запасы, что создало дефицит и повлекло за собой удорожание, а кроме того - было сокращение посевных площадей.

Депутат отметил, что гречка не является ключевым продуктом для украинцев. По его словам, гречка занимает одно из последних мест среди круп по уровню потребления.

Напомним, что также килограмм репчатого лука "прибавил" в стоимости с 5 – 7 до 6 – 8 гривен. Огурцы дорожают уже вторую неделю подряд: в этот раз цена выросла со 130-180 до 135-180 гривен за килограмм.

25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Пытались потушить пожар: на Киевщине в результате взрыва пострадал 11-летний ребенок
25 марта 2026, 21:15
Умеров сообщил о мошеннической схеме от его имени
25 марта 2026, 20:59
На Волыни "нагрели" более 200 тысяч на генераторах для учебного заведения
25 марта 2026, 20:50
В Тернополе мужчина бросил в ТЦК "коктейль Молотова" и угрожал физической расправой
25 марта 2026, 20:14
В Украине 26 марта свет не будут отключать
25 марта 2026, 19:59
На Днепропетровщине в развлекательном заведении произошла резня
25 марта 2026, 19:50
Пропавший блоггер Беспалов нашелся: что с ним случилось
25 марта 2026, 19:25
В Украине разработали дрон-перехватчик, способный развивать скорость более 300 км/ч и отслеживать цели благодаря ИИ
25 марта 2026, 19:19
На Черниговщине "нагрели" более полумиллиона на укрытиях
25 марта 2026, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Все блоги »