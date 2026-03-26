Ціни на бензин в Україні: чи вдалось стримати подорожчання - які цінники на АЗС
Український уряд запровадив комплекс заходів задля стабілізації ринку. Стало відомо, які тепер ціни на АЗС
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 26 березня середні ціни на пальне в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 75,42 гривні за літр;
- бензин А-95 – 71,85 гривні за літр;
- бензин А-92 – 66,62 гривні за літр;
- дизпальне – 84,54 гривні за літр;
- автогаз – 45,79 гривні за літр.
Експерт з енергетики Геннадій Рябцем зазначив, що спрогнозувати подальше зростання на пальне важко. Він пояснив, що наразі очевидних стримувальних чинників для преміальних мереж немає.
Нагадаємо, раніше народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Новини.LIVE зазначила, що пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр. Це, якщо антимонопольний комітет не виконуватиме свою роботу
Як відомо, на українському роздрібному ринку фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.
