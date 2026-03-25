В Украине книги значительно подорожают: издатели объяснили причины

В Украине на книжном рынке фиксируется падение продаж. Эксперты предполагают, что цены на книги в Украине значительно возрастут

Директор издательства "Ранок" Виктор Круглов отметил, что "тревожные сигналы" были еще ежегодно. Если осенью обычно спрос растет, тогда произошло все наоборот. Он также добавил, что изменилась ситуация с типографиями: если раньше издателям приходилось бронировать печать за несколько месяцев вперед, то сейчас свободных мощностей больше заказов.

"В декабре более-менее ситуацию спасла "Зимняя тысяча", примерно 4% населения воспользовались этими деньгами для приобретения книг, но только их разрешили тратить на продукты, продажи книг за эту господдержку остановились", - говорит Виктор Круглов.

По его словам, уже во втором квартале 2026 года можно будет увидеть кризис. В частности, из-за возросших затрат: типографии работают на генераторах, дорожает бумага, не хватает работников. Все это приведет к сокращению тиражей и росту цены книи на 20-30%.

Гендиректор "Фолио" Александр Красовицкий также считает, что часть украинцев, выехавших за границу, постепенно выучили другие языки и ушли с национального рынка. По его мнению, в 2026 году сокращение продаж может составить 15% в деньгах и четверти – в экземплярах.

Напомним, что также на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в Украине дорожает горючее. При этом эксперты уверяют, что дефицит не ожидается.