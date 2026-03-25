25 марта 2026, 21:35

В Украине книги значительно подорожают: издатели объяснили причины

Фото: из открытых источников
В Украине на книжном рынке фиксируется падение продаж. Эксперты предполагают, что цены на книги в Украине значительно возрастут

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Директор издательства "Ранок" Виктор Круглов отметил, что "тревожные сигналы" были еще ежегодно. Если осенью обычно спрос растет, тогда произошло все наоборот. Он также добавил, что изменилась ситуация с типографиями: если раньше издателям приходилось бронировать печать за несколько месяцев вперед, то сейчас свободных мощностей больше заказов.

"В декабре более-менее ситуацию спасла "Зимняя тысяча", примерно 4% населения воспользовались этими деньгами для приобретения книг, но только их разрешили тратить на продукты, продажи книг за эту господдержку остановились", - говорит Виктор Круглов.

По его словам, уже во втором квартале 2026 года можно будет увидеть кризис. В частности, из-за возросших затрат: типографии работают на генераторах, дорожает бумага, не хватает работников. Все это приведет к сокращению тиражей и росту цены книи на 20-30%.

Гендиректор "Фолио" Александр Красовицкий также считает, что часть украинцев, выехавших за границу, постепенно выучили другие языки и ушли с национального рынка. По его мнению, в 2026 году сокращение продаж может составить 15% в деньгах и четверти – в экземплярах.

Напомним, что также на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в Украине дорожает горючее. При этом эксперты уверяют, что дефицит не ожидается.

