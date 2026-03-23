20:35  23 марта
Львов расторг контракт с польской фирмой, которая должна была строить мусороперерабатывающий завод в городе
19:55  23 марта
В Киеве и Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии
17:45  23 марта
1,5 миллиона на медицине: на Волыни на схеме разоблачили депутата
23 марта 2026, 23:35

Будет ли в Украине дефицит горючего в апреле

23 марта 2026, 23:35
Фото: из открытых источников
В СМИ появлялись сообщения о вероятном дефиците в ближайшие месяцы на рынке горючего в Украине. Однако эксперты отметили, что на самом деле ситуация не такова

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Аналитики консалтинговой компании Enkorr отметили, что есть ясность только по поводу наличия объемов топлива в марте. Однако в апреле "ресурсовладельцы продолжают тянуть до последнего".

Впоследствии в СМИ стали появляться сообщения о возможном дефиците бензина. Однако директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил, что подобные публикации являются результатом неправильного понимания содержания профессиональных обзоров ситуации на рынке. На самом деле, говорит эксперт, дефицит дизельного топлива в Украине не ожидается.

Сергей Куюн объяснил, что есть ожидание формирования запаса на апрель. Отмечается, что в среднем 40% уже зарезервировано.

"Неправильная трактовка материала на Enkorr, ставшего источником информации вроде бы о дефиците, связана с тем, что остальные объемы поставщики подтверждают, но остается вопрос цены", - говорит директор Консалтинговой группы А-95.

Напомним, ранее народный депутат Нина Южанина в эфире Новости.LIVE отметила, что горючее на заправках может подорожать до 150 грн за литр. Это если антимонопольный комитет не будет выполнять свою работу

Как известно, на украинском розничном рынке фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

