Стало відомо, чи відключатимуть світло в Україні 27 березня

У п’ятницю, 27 березня, по всій території України протягом дня не застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення та промислових споживачів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначається, протягом дня заходів з обмеження використання електроенергії не розповсюджуватиметься для побутових споживачів та обмеження потужності для підприємців.

Водночас енергетики закликають ощадливо користуватися електроенергією у денні години – з 10:00 до 15:00.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури низка областей залишилася без електропостачання.