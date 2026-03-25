В Украине 26 марта свет не будут отключать

В четверг, 26 марта, по всей территории Украины в течение дня не будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения и промышленных потребителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

По данным компании, в течение дня меры по ограничению использования электроэнергии не будут распространяться для бытовых потребителей и ограничения мощности для предпринимателей.

В то же время энергетики призывают экономно пользоваться электроэнергией в дневные часы – с 10:00 до 15:00.

Напомним, Швеция выделила 56 миллионов евро в поддержку энергетики Украины. Таким образом, общий вклад Швеции в Фонд поддержки энергетики вырос до более чем 259 миллионов евро или примерно 13,1 миллиарда гривен.