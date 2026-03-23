В Украине будут жестче относиться к пропускам школы
Ответственные органы будут жестче относиться к пропускам школы детьми без уважительных причин
Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы фиксируем нарушение права ребенка на образование, и дальше с Ювенальной полицией работаем над причиной такого нарушения", – сказал министр на пресс-конференции по итогам трех лет работы команды Минобразования, отвечая на вопрос о посещении учащимися школ.
Он подчеркнул, что ответственные органы теперь будут "жестче относиться к пропускам школы".
Напомним, в 2026 году на реформу школьного питания выделят более 14 млрд грн. Об этом заявили в Кабмине.
В Ивано-Франковской области не хватает учителейВсе новости »
20 марта 2026, 19:33Фиктивные учителя за деньги: СБУ разоблачила директора школы в Сумах
09 марта 2026, 14:18В Сумской общине российский дрон попал в школу
27 февраля 2026, 14:07
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
1,5 миллиона на медицине: на Волыни на схеме разоблачили депутата
23 марта 2026, 17:45Подходит время и для открытия второго антирашистского фронта
23 марта 2026, 16:44В Чехии подожгли завод, производивший тепловизоры для ВСУ
23 марта 2026, 16:36Стало известно, когда в Киеве завершается отопительный сезон
23 марта 2026, 16:23В Украине вынесли приговоры трем экспрокурорам, работавшим на оккупационную "прокуратуру" Крыма
23 марта 2026, 15:49Как контролировать эмоции в разговоре: советы психологини
23 марта 2026, 15:39СБУ разоблачила венгерского разведчика, управлявшего агентурной сетью на Закарпатье
23 марта 2026, 15:21Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
23 марта 2026, 15:20ТЦК отказало в отсрочке: в Одессе суд встал на сторону военнообязанного
23 марта 2026, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Все блоги »