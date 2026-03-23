В Украине будут жестче относиться к пропускам школы

Ответственные органы будут жестче относиться к пропускам школы детьми без уважительных причин

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы фиксируем нарушение права ребенка на образование, и дальше с Ювенальной полицией работаем над причиной такого нарушения", – сказал министр на пресс-конференции по итогам трех лет работы команды Минобразования, отвечая на вопрос о посещении учащимися школ.

Он подчеркнул, что ответственные органы теперь будут "жестче относиться к пропускам школы".

