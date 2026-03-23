В Україні будуть жорсткіше ставитися до пропусків школи

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Відповідальні органи будуть жорсткіше ставитися до пропусків школи дітьми без поважних причин

Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає RegioNews із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми фіксуємо порушення права дитини на освіту, і далі з Ювенальною поліцією працюємо над причиною такого порушення", – сказав міністр на прес-конференції за підсумками трьох років роботи команди Міносвіти, відповідаючи на питання про невідвідування учнями шкіл.

Він наголосив, що відповідальні органи тепер будуть "жорсткіше ставитися до пропусків школи".

