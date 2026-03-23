В Україні будуть жорсткіше ставитися до пропусків школи
Відповідальні органи будуть жорсткіше ставитися до пропусків школи дітьми без поважних причин
Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає RegioNews із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми фіксуємо порушення права дитини на освіту, і далі з Ювенальною поліцією працюємо над причиною такого порушення", – сказав міністр на прес-конференції за підсумками трьох років роботи команди Міносвіти, відповідаючи на питання про невідвідування учнями шкіл.
Він наголосив, що відповідальні органи тепер будуть "жорсткіше ставитися до пропусків школи".
Нагадаємо, в 2026 році на реформу шкільного харчування виділять понад 14 млрд грн. Про це заявили у Кабміні.
20 березня 2026, 19:33Фіктивні вчителі за гроші: СБУ викрила директорку школи у Сумах
09 березня 2026, 14:18У Сумській громаді російський дрон влучив у школу
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
1,5 мільйона на медицині: на Волині на схемі викрили депутата
23 березня 2026, 17:45Підходить час і для відкриття другого антирашистського фронту
23 березня 2026, 16:44У Чехії підпалили завод, що виробляв тепловізори для ЗСУ
23 березня 2026, 16:36Стало відомо, коли у Києві завершується опалювальний сезон
23 березня 2026, 16:23В Україні винесли вироки трьом експрокурорам, які працювали на окупаційну "прокуратуру" Криму
23 березня 2026, 15:49Як контролювати емоції у розмові: поради психологині
23 березня 2026, 15:39СБУ викрила угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті
23 березня 2026, 15:21Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
23 березня 2026, 15:20ТЦК відмовило у відстрочці: в Одесі суд встав на бік військовозобов'язаного
23 березня 2026, 14:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
